Anja

Intenzivno razmišlja gdje provesti najluđu noć, no zasad je niti jedan novogodišnji aranžman nije privukao. Nije baš raspoložena za klasične dočeke, radije bi se opustila u nekom klubu uz alternativnu glazbu. Ako postoji neki DJ koji misli puštati Sisters of Mercy, The Cure ili Depeche Mode, obavezno neka joj pošalje poruku na Instagram. Na "fejs" više ne zalazi jer joj je postao predosadan.