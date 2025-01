Ana

Ana dolazi Jastrebarskog, no već četiri godine grad Zagreb njezin je novi dom. Odrasla je na farmi uz stvarne izazove života na selu - naučila je biti uporna i vrijedna i sve to oblikovalo je njezin karakter jer se od malih nogu naučila nositi s odgovornosti. Sebe opisuje kao borca - odlučnu i samopouzdanu osobu koja je sigurna u svoje vrijednosti. Kaže da voli mir, ali i da nije sklona toleriranju neprimjerenog ponašanja pa nema problema izraziti svoje mišljenje kad to smatra nužnim. Za nju su ključni elementi ljubavnog odnosa pozitivna energija, pažnja i zajednički trenuci ispunjeni smijehom i bliskošću. Priznaje da joj je fizička privlačnost važna, no sanja o odnosu koji će se razvijati polako, uz dozu romantike i strasti. Sve ćete to vidjeti i tijekom Gospodina Savršenog, koji započinje u ponedjeljak na platformi VOYO.