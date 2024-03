Bikovi, Vodenjaci i Ribe egzaltiranih su emocija, trezvena uma i otvorena srca, i njima se najbolje otvaraju ljubavne karte. Za sve druge vrijedi stara i dobro poznata maksima - više sreće drugi put.

Bikovi imaju Jupitera i Urana u vlastitome znaku, sva im čula radosno uživaju i definitivno se ne dosađuju. Astrološki Vodenjaci, uslijed utjecaja potentnog Plutona, djeluju sve fatalnije na ostatak svijeta. Ribe žive pod snažnim pritiskom Saturna, odgovorno prihvaćaju sve obveze, i ne upuštaju se olako i bilo s kim u ljubavnu vezu.

Ovan

Snalažljivi Ovan uvijek pronađe izlaz iz teške situacije. Borac ste u duši i ne podnosite poraze. Ako ste ostavljeni i usamljeni, izvući ćete iz raskida odnosa vrlo važnu pouku, brzo ćete preboljeti gubitak, i nastaviti ćete dalje putovati kroz život kao slobodan duh.

Bik

Sami sebe ne prepoznajete. Onakvi kakvi ste bili, takvi više niste. Od vaše oprezne suzdržanosti malo je toga ostalo. Najgore je to što uopće ne birate s kim, kako i zašto. Progoni vas nestrpljiva nagonska želja da udovoljite vašim naelektriziranim strastima.

Blizanci

Netko vam je zapeo za okular i ne prestajete misliti na tu osobu. Zaluđeni ste njegovom pojavom. Čim ga ugledate, oči vam zasvjetlucaju i suzice iscure niz lice od silne radosti i ushita. I on se jadan skroz zbuni i pogubi kad vas vidi. Biologija i kemija - rade svoje!

Rak

Odradili ste veliki teret sudbine i puno lakše dišete. Više niste opsjednuti zbivanjima iz nedavne prošlosti jer ste postali svjesni da ste sada sve što jeste. Želite sebi pružiti novu priliku za sretan i ispunjavajući ljubavni život i u tome imate potporu s nebesa.

Lav

Šarate uokolo u potrazi za strastvenom avanturom. Vaš lavlji libido radi prekovremeno. Ako ste u vezi, stalno na mislite na seks i njega ili nju ne puštate na miru. Kad se vrući Lav strastveno raspali, teško se ohladi. A da se povremeno istuširate hladnom vodom?

Djevica

Za sve su vam drugi krivi jer vi ste savršeni. Izgubili ste ravnotežu i ne pronalazite sigurno sidrište u sebi. Zaboravite na vanjski svijet, rješenje problema nalazi se u vama i u nikome drugome. On ili ona sve skrušeno trpi, ali pitanje je do kada će vas podnositi.

Vaga

Vraćate se domu svome pred zoru i još vam nije dosta ljubavne igre i zabave. On vam najozbiljnije govori da više ne može živjeti bez vas, a vi ga ne želite rastužiti i uredno ispunjavate sve njegove 'lude' želje i prohtjeve, i to ponajprije one seksualno požudne.

Škorpion

Za druge ste zatvorena knjiga i nitko vas ne zna pročitati. Uz pomoć samokontrole skrivate u sebi vlastite boli i ne hvalite se ljubavnim uspjesima. Poštujete Jarce jer su (slično vama) duboko u sebi ukopani, a i u seksu su (isti vi) pohotno izdržljivi i utrenirani.

Strijelac

Prošli ste kroz duboku emocionalnu krizu, a i misli su vam bile rasute i rasijane. Patnja vas je iznutra pročistila i ojačala, i to bi bio rezime cijele priče. Sadašnjost i budućnost? Stižu vam sretniji dani i vaš neukrotivi duh iznova će propjevati zbog radosti i veselja.

Jarac

Strpljivo čekate ulazak u sretnu ljubavnu vezu. Tko čeka, možda i dočeka to što iščekuje. Na vas se najžešće pale astrološke Ribe i Djevice, a ni jedni ni drugi nisu vam baš po volji. Čekate nekoga ravnoga sebi, vjerojatno moćnog i neuništivog Zmaja/Škorpiona.

Vodenjak

Bum, bum, bum – vaš ljubavni život bombastično je eksplozivan! Zajedničkim snagama istražujete bespuća erotske zbiljnosti i vaša međusobna požuda plamti. Uživajte, jer tko zna kada će vas iznova zadesiti strastveni ciklus/cirkus ekstravagantnog praskanja!

Ribe

Prošli ste kroz dolinu suza i vraćate se k sebi. Saturn vas poput olova vuče na dno i morate ojačati i postati djelatni da biste počeli upravljati vlastitim životom. Izbjegavajte ovisnost o bilo čemu ili komu. Idealan vam je tren za veliko čišćenje od štetnih utjecaja.