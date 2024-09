Stižu snažni emocionalni poticaji rakovima, škorpionima i ribama, bit će svega

Tranziti Venere, Marsa i Saturna daju snažan emocionalni poticaj rođenima u vodenim znakovima. Elementu vode pripadaju rak, škorpion i ribe.

Naglasak je na osjetljivosti i osjećajnom odgovaranju na život, sposobnosti vitalnog obnavljanja i snažnoj intuiciji. Poimanje svijeta je uvjetovano nevidljivim osjećajima i neophodno je uravnotežiti emocionalne reakcije zbog kojih se zanemaruje racionalnost.

Ovan

Posjedujete snažnu potrebu za otvorenim iskazivanjem strastvenih osjećaja. Ljubavni ste lovac. Vješt ste tragatelj za osjećajnim uzbuđenjima. Izravni ste i spontani i puni poleta. Sve to potpomaže vam učvrstiti sliku o vlastitim ljubavničkim sposobnostima.

Bik

Vaša egoističnost se ogleda upravo u ljubavnim vezama gdje do izražaja dolazi vaša nespremnost za kompromise i usklađivanje stavova. Ekscentrični ste i vrlo napeti. Niste sposobni prepustiti se ljubavi do kraja i to je ujedno i uzrok vaših ljubavnih problema.

Blizanci

Usrećuje vas pametan razgovor i razmjena informacija. Verbalno izražajni, uspijevate razgovorima razriješiti svoje teškoće. Blizanke tragaju za zanimljivim i inteligentnim muškarcima i spremne su odmah otvoreno iskazati što o njima misle i što za njih osjećaju.

Rak

Osjećate potrebu za preobrazbom tuđih života. Opsjednuti ste seksom i, kad ste prevareni, brzo se iz potpuno odanog ljubavnika pretvarate u ogorčenog neprijatelja. Vaša je zadaća preživjeti i vi to radite kako najbolje znate – borbom i neodustajanjem.

Lav

Pokazujete izraziti smisao za prepoznavanje ljepote u stvarima i ljudima. Ispod tvrdoglave i nasrtljive reputacije osvajača skriva se vaša duboka osjećajnost. Unatoč svim vašim brzopletostima i nestrpljenju, sposobni ste za dug i stabilan ljubavni odnos.

Djevica

Ozbiljni ste, kritični i zahtjevni prema sebi i drugima. Potrebna vam je, uz fizičku, i mentalna stimulacija. Iako, kad se zaljubite, vaša posesivnost dobiva puni zamah, za sebe želite ostaviti prostora kako se ne biste potpuno zatvorili za nove moguće prilike.

Vaga

U sebi zdravo ujedinjujete mušku i žensku energiju. Energični ste i dovoljno snažni da ostvarite kvalitetnu ljubavnu vezu. Morate naučiti razlikovati važno od nevažnog i ne gubiti se u sitnicama koje se u obliku malih prepreka pojavljuju na vašem životnom putu.

Škorpion

Posjedujete različita mjerila za sebe i druge. Ta vaša diskriminatorna osobina često se pojavljuje i stvara vam teškoće i sukobe. Potreban vam je snažan muškarac, dovoljno jak da ga nikakvo iskazivanje nježnosti ne može učiniti slabićem u vlastitim očima.

Strijelac

Volite djelovati "iza scene" i vaše su najvažnije veze na neki način obavijene tajnom. Ili zato što u tome uživate ili zato što ste se već negdje obavezali, pa nova ljubav mora ostati skrivena. Podložni ste nervnim napetostima zbog kojih reagirate ljutnjom i bijesom.

Jarac

Izuzetna snaga volje, moć upravljanja svojim životom, ali i kreativne sposobnosti, osobine su po kojima vas drugi prepoznaju. Imate visoke standarde u partnerstvu i teško vam je udovoljiti. Neodgovarajući partner projekcija je vaših vlastitih slabosti.

Vodenjak

Netko vas može osvojiti samo pameću i originalnošću. Sve što je unutar prosjeka ili uobičajenog na vas ne djeluje. Spremni ste iskusiti brojne ljubavne mogućnosti. Vaša zadaća je razvijati individualnost, ali to ne znači da u tome možete uspjeti samo kad ste sami.

Ribe

U ljubavi ste vrlo osjećajni i teško uspostavljate granicu između sebe i drugih. To vas dovodi u položaj koji drugima dopušta iskoristiti vašu suosjećajnost. U sve što želite dobiti morate uložiti vrijeme i napor. Teško se odlučujete na nove emocionalne obveze.