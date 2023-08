Aktualna opozicija između Sunca i Saturna donosi depresivnost i zagušenost volje. Osjećamo se zakočeno, inferiorno i bojimo se da drugima malo značimo.

Instinktivno udaramo oko sebe iz straha da će netko prići preblizu i povlačimo se u svoje oklope ili iza neprobojnog zida gdje provodimo mnoge melankolične sate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mars u Vagi (od 27 kolovoza do 12 listopada) gubi svoje izrazito "macho" osobine. Zabavljeni time što o nama misle drugi premalo usmjeravamo energiju na same sebe.

Odustajemo od svojih potreba i želja prihvaćajući kao svoje one koje nam je sugerirala okolina. Ne znamo što želimo sve dok ne otkrijemo što želi naš(a) partner(ica).

S retro Merkurom u Djevici (od 24 kolovoza do 16 rujna) djelujemo nelogično i mentalno nestabilno. Ogovaramo i radimo spletke. Ovaj utjecaj donosi odlaganja i ponavljanja, neodlučnost i greške. Svašta započinjemo, krenemo pa se vratimo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opozitni Mars neće vam biti po volji, i to više tjedana unaprijed. Ako želite osluhnuti što drugi govore, morate stišati vlastiti ego. Za uravnotežen život bitno je zajedništvo, a ne agresivna egomanija. Ako se zaljubite u Vagu, on(a) će vas pokušati preodgojiti.

Bik

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo završava vaše vrlo povoljno razdoblje i energija Bika kreće silaznom putanjom. Važno je da odmah ne krenete dramatizirati bez ikakve stvarne potrebe. Neće vam se ništa loše događati, osim što ćete manje misliti na seks a više na društvena događanja.

Blizanci

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vraćate se k sebi, ljubavi kao takvoj, i ljepoti življenja u cjelini. U narednim danima imati ćete cijeli niz flertujućih susreta,i neće vam nedostajati uzbudljivih iznenađenja. Lavovi, Vage i Vodenjaci vaši su ljubavni favoriti, a u krevetu ćete najprije završiti s Lav(ic)om.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rak

Odustali ste od samosažaljenja i samoizolacije. Malo je toga produktivnog proizašlo iz vaše dugotrajne tjeskobe i depresije. Dubinski ste razmislili o sebi, iznova ste otkrili tko ste zapravo, i to je ono što je dobro i pozitivno. Jesen će vam biti slađa, od gorkog ljeta.

Lav

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Venera vam ne dopušta mirovanje, i to poglavito u svezi vrućih strasti. Mnogo toga vam još nije jasno kod njega ili nje, ali uskoro će se sve razjasniti na obostrano sretan i zadovoljavajući način. Vaša ljetna avantura prerasti će u ozbiljnu vezu na duge staze.

Djevica

Rasijani ste i teško se zbrajate u glavi. Vaše misli lutaju u moru raznih detalja i ne vidite jasno cjelinu stanja stvari. Rođeni u kolovozu trpe i podnose opoziciju Saturna na Sunce rođenja, i oni su najizloženiji pesimizmu. Sad se vidi od kakvog ste 'materijala' stvoreni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaga

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mars ulazi u Vagu i vrlo brzo ćete spoznati tko vam se od brojnih udvarača najviše sviđa. U vašem ljubavnom šesnaestercu gužva neće prestati sve dok ne ugledate 'najzgodnijeg Strijelca' kojem ćete rado (od srca) dopustiti da vam da gol – kroz noge!

Škorpion

Ulazite u razdoblje opasnog življenja i tajnovitih veza. Slizavanje sa zauzetom osobom nije vam najsretnije rješenje. O vašim strastvenim nagonima ovisi da li ćete odmah u začetku novog nemoralnog odnosa odustati od problematičnog ljubavnog savezništva.

Strijelac

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Generalno ste se raspustili. Vaš pustolovni duh uživa u slobodi. Razne obveze na koje ste zaboravili morat ćete (prije ili kasnije) odraditi. Povratak s ljetovanja mogao bi vam biti vrlo stresan, i to upravo vama koji ste (privremeno) pobjegli od svih odgovornosti.

Jarac

Sve ste jako fino (od posla do ljubavi) posložili i zadovoljni ste vlastitim životom. Vaša trenutna ekstaza je prolazna i neće trajati vječno. Život je kontinuirano rješavanje problema i svjesni ste te činjenice. Što više dajete, više natrag dobivate, i to vam je to.

Vodenjak

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stižu vam sretniji dani. Odlučili ste više ne čekati da vam se on ili ona javi. Nastavljate živjeti vlastiti život kao da se ništa nije dogodilo i otvoreni ste za nove ljubavne opcije. Kad vas ovoljetna simpatija jednog lijepog dana u rujnu nazove, bit će puno prekasno.

Ribe

Nakon dugotrajnog skrivanja u emocionalnom mulju, izronili ste na površinu stvarnosti i odmah ste zdravije prodisali. Ilegalnu vezu koja nema nikakve budućnosti što prije odbacite i zaboravite te zacrtajte sebi nove (ispravnije) parametre za sretniju sadašnjost.