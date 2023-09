Opozicija između Sunca i Neptuna najavljuje snažnu struju samoobmane, nedostatak jasne samosvijesti i realnog promatranja sebe samih. Imamo teškoća da sebe vidimo objektivno. Potrebna nam je povratna informacija od drugih da bi razvili jasniji osjećaj za sebe.

Odbijamo se suočiti s istinom o sebi čak i onda kad je ta istina pozitivna i poticajna. Zanemarujemo svoje potencijale jer svoje sposobnosti podcjenjujemo.

S teškim aspektom (kvadrat) između Venere i Jupitera možemo pokazati puno topline i srdačnosti, ali smo skloni biti prenapadni. Cijenimo dobro društvo i ugodnu stranu života.

Žudnja za prijateljstvom i ljubavlju (Venera) može postati previše ekspanzivna pod Jupiterovim utjecajem i može nas poticati na osvajanja velikih razmjera. Žustri smo i izazovni, i to može biti dosta atraktivno sve dok nije pretjerano.

Ovan

Opozitni Mars ne pušta vas na miru. Ako niste naučili (u)krotiti vaš nametljivi ego, problemi su neizbježni. Niste svjesni 'sadašnjeg trenutka' i nastavljate se ponašati po lošem starom (solirajućem) običaju. Opametit će vas iznenadna i neočekivana samoća!

Bik

U određenim stvarima ste originalno briljantni i nezaboravni. Istovremeno, u mnogim drugim aspektima življenja ponašate se poput spiljskog čovjeka kromanjonca. U sebe, na sebe i pod sebe, i to je to što vas primarno zanima. Materijalizam je vaša umjetnost!

Blizanci

Zbrka u vašoj glavi postupno se stišava, ali i dalje morate vježbati strpljenje i koncentraciju da biste jednog lijepog dana sletjeli na zelenu granu. U vašim prijateljskim odnosima vlada konfuzija. I u ljubavi ste anarhični buntovnik bez razloga.

Rak

Preosjetljivi i promjenjivih raspoloženja niste idealan lik za ljubavni suživot. Pustite suzu i zbog bezazlena razloga. Skrivate se zaroletani u sobi i ne puštate nikoga unutra. Jedna vaša stara dobra prijateljica/ljubavnica ima ključ koji otvara vrata vašeg ranjivog srca.

Lav

Strastveno ste zagrijali za novu ljubav (Bik ili Strijelac?) i s tim u vezi opasno pretjerujete. Luksuzirajuće ste prerastrošni i s financijama. Njemu ili njoj kupujete jako skupe poklone i nadate se da ćete na taj način lakše doprijeti do njegovog ili njezinog srca.

Djevica

Nakon višetjedne mentalne rasijanosti, dolazite pameti. Krenuli ste rješavati prioritetne poslovne obveze i ljubav vam nije prva po važnosti. Ako ste se upetljali u vezu s koleg(ic)om s posla, nakon što progledate, izaći ćete iz začaranog kruga slijepih strasti.

Vaga

Ne podnosite nepravdu, i to je glavni motorpokretač vaših agresivnih reakcija prema onima koji ne poštuju fair play nadmetanje. Ovo vrijedi i za vaš odnos s osobom s kojom ste postali intimni. Ako je on grub, sirov i netaktičan, nećete to dugo podnositi.

Škorpion

Niste više crni kao što ste bili. Sada ste viši sivkasti. Mijenjate boje kao kameleon, a vlažno i kišovito vrijeme najviše veseli vaš škorpionski duh. Kad zaboravite staru ljubav, pojaviti će se netko izuzetan i superioran. Idealan ulov za vašu paukovu mrežu strasti!

Strijelac

Žustri ste na lepršav (i neodgovoran?) način. Letite gdje vas strastveno srce navodi. Ne prihvaćate nikakve obvezujuće opcije ljubavnog suživota. Dok veza traje, traje. Možda se u bliskoj budućnosti s istom osobom slična stvar ponovi i preraste u trajnu vrijednost.

Jarac

Držite sve ljubavne konce u svojim rukama. On(a) nema namjeru odustati od vas bez obzira što vaše ponašanje prema njemu ili njoj nije uvijek primjereno i za pohvaliti. Možda on(a) više voli vaš novac nego vas? Sve opcije su u igri i one strogo proračunate.

Vodenjak

Pokušavate logično i prizemljeno dokučiti što se dogodilo s vašom ovoljetnom ljubavi i ne pronalazite zadovoljavajuće pojašnjenje situacije. Probleme vam stvara maglovito i preuzburkano valovlje osjećaja. Ako isključite emocije, ostati će vam samo gola strast!

Ribe

Snažna struja samoobmane i nedostatak jasne samosvijesti stvaraju vašem egu velike probleme. Rođeni sredinom ožujka najugroženiji su po tom pitanju. Od nove ljubavi nema ništa i teško skrivate i maskirate vaše razočaranje. Zagledali ste se u krivu osobu.