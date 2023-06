S mladim Mjesecom u Blizancima u kvadratu s Neptunom iz Riba pred nama su dani smušenosti, psiholoških problema nepoznatog uzroka, nevjere, pojačane ovisnosti o supstancama koje mijenjaju svijest, opasnosti od usnulih vozača na autocesti!

Neptunovi sanjivi i tajnoviti, prikriveni i "nevidljivi" kozmički utjecaji traže od nas duboku iskrenost prema sebi samima. U suprotnom, bit ćemo podložni tuđim utjecajima, teško ćemo razdvajati stvarnost od iluzija i nećemo vidjeti jasno što želimo.

U ženskom horoskopu jak utjecaj Neptuna ukazuje na prevaru muža ili, ako se radi o njezinoj prevari, u pitanju je šef ili netko nadređen!

Tehnike kreativne vizualizacije, molitva i meditacija, mogu predstavljati moćno sredstvo u pretvaranju žrtve u pobjednika.

Ovan

Zaštićeni ste pozitivnim planetarnim utjecajima i živite bezbrižan život. I vaše ljubavne dionice sve bolje stoje. Vage su vam najzgodnije, Lavovi najstrastveniji, a Blizanci mentalno najizazovniji. A kome ste vi idealan supermomak? Pa, zna se, Vodenjakicama!

Bik

Razapeti ste na križu vrućih strasti. Jupiter diže vaš hedonizam na kvadrat i užitak vam je stalno na pameti, počev od konzumacije delicija i seksanja u prirodi, do kupovine skupih krpica i putovanja. Fino ste se zaokružili, gdje god vas se takne sočno ste meki.

Blizanci

Totalna ste zbunjola i nije vam jasno što se zbiva. Jak utjecaj tranzitnog Neptuna stvara vam maglu u glavi. Skloni ste samoobmani, a možda vas i drugi varaju ili potkradaju. Budite na oprezu i ne vjerujte vlastitim snovima i vizijama. Iluzije su put u razočaranje.

Rak

Na vas planeti kao da ne djeluju. Zavukli ste se u hladovinu i dišete na škrge. Ako boravite u blizini vode, spašeni ste. Škorpioni i Ribe idealna su vam erotska opcija. Poput vas, i oni su hladnokrvna bića i sanjaju da ih kišne kapi poškrope po golom tijelu.

Lav

U savršenom ste ljubavnom razdoblju. Vaši energetski seksualni nagoni u punom su radnom pogonu. Oko vas oblijeću raznovrsni svati i udvarači, ali vi se palite samo na specijalno najkvalitetnije 'golo meseko'. Još ako je dotični poznata i popularna faca…

Djevica

Pitate se kada ćete izaći iz groznog razdoblja? Nije vam najteže, ima i gorih slučajeva od hipohondričnih svetica djevica. Ako se mislite prekovremenim radom emocionalno izbalansirati, sami sebe varate. Potreban vam je odmor. Vrući i strastveni eros ribolov!

Vaga

Vage su najveće mazei to svi znaju. Ono što svijet ne zna je da ste vaš diplomatski um uvježbali do savršenstva. Blistava bistrina vaših krasnih očiju otkriva koliko ste vješti u zavođenju. On mora biti pametan, bogat, lijep, zdrav i romantičan. I ništa više. Samo to.

Škorpion

Vaš Škorpionski trn otrovno ubada, i to ponajviše kada ste destruktivno programirani po pitanju strasti i emocija, a takvi upravo jeste. Pokušavate živjeti u miru, ali bez uspjeha. Stalno vas 'vrag' izaziva, uzbuđuje i dira. Uskoro ćete štrcnuti vaš zmijski otrov!

Strijelac

Vani prevladava vedrina, a u srcu Strijelca gusta je magla. Ljubavni avanturizam vam je u krvi, i ne birate previše s kim, kako i kada. Blizanci i Ribe nisu za vas, iako vas uspješno navlače na tanak led. U danima koji vam nadolaze, bit ćete anemični. Malo za promjenu.

Jarac

Vratila vam se stara alpinistička snaga. Osim snage volje, potrebno vam je i dobro zdravlje da biste prodisali punim jarčevskim plućima. Blizanci su vam majstori disanja, ali s njima vam prijeti i opasnost od hiperventilacije, i to baš na vrhuncu ljubavne igre.

Vodenjak

Nitko nije kao vi. Stvarno ste unikatni, i to ne samo u svezi nesvakidašnjeg izgleda već i po pitanju više svijesti. Vi ste ti koji započinjete revolucije za humaniji suživot sveljudstva u cjelini. Kakvi ste intimno? Tko vas dotakne, saznat će. Električna ste jegulja!

Ribe

Pazite da ne zaglibite u ovisnost o raznim (alkohol i narkotici) supstancama. Ako želite sebi dobro, trebali biste živjeti čisto i u skladu s prirodom. Jarci su vam najbolji prijatelji sugovornici, a s jednom osobom rođenom u tom znaku mogli biste se i intimno slizati.