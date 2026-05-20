Merkur i Pluton donose kaos za ova četiri znaka: Istine izlaze na vidjelo, novac im nestaje

Sredina svibnja donosi snažan astrološki događaj koji će potaknuti duboke uvide i transformativne razgovore. Merkur, planet komunikacije, u svom vladajućem znaku Blizanaca formirat će harmoničan trigon s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku.

Vrhunac ovog aspekta, koji će se osjećati od 17. do 21. svibnja, obećava mentalna otkrića i trenutke u kojima ćemo napokon "povezati točkice".

Iako je trigon povoljan aspekt, intenzivna energija retrogradnog Plutona donijet će značajne izazove, posebno za četiri horoskopska znaka.

Sudar intelekta i dubine

Merkur u Blizancima djeluje na vrhuncu svoje snage. Naše misli postaju brže, um agilniji, a znatiželja nas tjera na istraživanje i komunikaciju. To je period kada informacije teku slobodno, a razgovori se kreću nevjerojatnom brzinom. S druge strane, Pluton, planet moći, transformacije i skrivenih istina, kreće se retrogradno kroz vodenjaka.

Njegova energija okrenuta je prema unutra, tjerajući nas da se suočimo s onim što smo svjesno ili nesvjesno izbjegavali. Retrogradni Pluton u Vodenjaku preispituje sustave, društvene mreže i zajednice koje oblikuju naše živote, razotkrivajući skrivene motive unutar prijateljstava i grupne dinamike.

Kada se ove dvije moćne sile spoje u zračnom trigonu, događa se nešto poput otključavanja nove razine razumijevanja. Ovaj tranzit favorizira istraživanje, duboke dijaloge i dolazak do srži problema.

Kako objašnjavaju astrolozi za People, čak i usputni razgovor može postati duboko osoban i otkriti istine koje mijenjaju perspektivu. Znanje postaje moć, no samo ako smo dovoljno hrabri da se suočimo s istinom koju nam donosi.

Ovaj tranzit služi kao podsjetnik da su najdublji uvidi često skriveni ispod površine svakodnevnih interakcija.

Četiri znaka pred velikim testovima

Iako će svi osjetiti ovaj moćan tranzit, retrogradni Pluton stvara poseban pritisak na određene znakove, tako što ih gura prema neizbježnoj unutarnjoj transformaciji. Za njih, ovaj harmonični aspekt s Merkurom neće biti samo prosvjetljujući, već i duboko izazovan.

Ovan: Preispitivanje veza i budućnosti

Za ovnove, ovaj period donosi dubinsku analizu prijateljstava, društvenih krugova i dugoročnih planova. Došlo je vrijeme da shvate tko je zaista na njihovoj strani.

Energija tranzita potaknut će ih da napuste površne odnose i okruženja koja su prerasli. Merkur u Blizancima može inicirati ključne, pa čak i teške razgovore koji će otkriti skrivene osjećaje i definirati budućnost njihovih socijalnih interakcija.

Iznenadni trenutak jasnoće tijekom neobaveznog razgovora može otključati nešto puno veće i pokazati im novu sliku budućnosti te ljudi s kojima je žele graditi.

Rak: Suočavanje s emocionalnim teretom

Rakovi će se naći licem u lice s potisnutim emocijama, neravnotežom moći u bliskim odnosima i pitanjima povjerenja. Retrogradni Pluton aktivira njihovo polje zajedničkih resursa i intimnosti, tako što ih tjera da shvate koliko dugo nose tuđi emocionalni teret.

Kako tvrdi portal Your Tango, Izazov leži u postavljanju jasnih granica i zaštiti vlastite energije. Merkur će im dati mentalnu snagu da o tim osjetljivim temama intenzivno razmišljaju i komuniciraju.

Intuicija će im biti izoštrena, a skrivene istine o povjerenju i financijskoj povezanosti s drugima mogle bi konačno isplivati na površinu. Vrijeme je da prestanu ignorirati "crvene zastavice".

Jarac: Metamorfoza vrijednosti i financija

Fokus jarčeva bit će na financijama, osjećaju osobne vrijednosti i materijalnoj sigurnosti. Pred njima je potpuna metamorfoza načina na koji razmišljaju o novcu i imovini. Pluton ih tjera da se oslobode straha i navika kontrole koje su ih dosad sputavale.

Izazov će biti otpustiti stare mentalne obrasce vezane uz obilje i preispitati financijske strukture koje više ne podržavaju njihovu budućnost.

Merkur u trigonu može donijeti ključne informacije, razgovore ili iznenadne spoznaje koje će potaknuti ovu transformaciju, pomažući im da svoje odluke temelje na činjenicama, a ne na strahu od oskudice.

Vodenjak: Duboka transformacija identiteta

Budući da se retrogradni Pluton nalazi upravo u njihovom znaku, vodenjaci će najsnažnije osjetiti ovu kozmičku energiju. Suočit će se s korjenitim preispitivanjem vlastitog identiteta, smjera kojim su krenuli i odluka koje su donijeli.

Ovo je jedan od najznačajnijih tranzita u njihovom životu, koji ih tjera da odbace stare maske i prihvate svoj istinski izraz. Izazov je otpustiti potrebu za kontrolom i prihvatiti promjenu smjera.

Merkur će im dati mentalnu oštrinu da artikuliraju svoje duboke unutarnje spoznaje i redefiniraju osobne ciljeve, gradeći nešto s većom težinom i svrhom.