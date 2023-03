Nakon punih 28 godina, Saturn se vraća (7. ožujka 2023. godine) u 'eterične' Ribe - posljednji znak Zodijaka.

Prolaskom kroz jedan znak Saturn daje glavni pečat dvoipolgodišnjem razdoblju. On je presuda i donosi najvažnije lekcije koje u životu trebamo naučiti. U mjeri u kojoj je u našem natalnom horoskopu Saturn dobar, snažan i 'čist', i njegov će nam tranzit biti manje bolan.

Preispitivanje karmičkih dugova

Za generaciju rođenih 1964-1966 i 1994-1995, dolazi vrijeme preispitivanja karmičkih dugova, prošlih grijeha, i suočavanja sa strahovima i žudnjom za bijegom iz stvarnosti. Disciplinirajte vlastitu neodređenost i osjećati ćete se sigurnije. Potvrdite se i održite prerastanjem ograničenja ličnosti i ujedinjenjem s višim bićem, grupom ili idealom. Oslanjajte se na vlastito duhovno bogatstvo čineći svoju višu viziju i težnje praktičnim.

Ribe predstavljaju sve ono što potiskujemo i odlažemo, i tranzit Saturna doprinosit će da sve potisnuto izađe na površinu kako bi se preispitalo. Ribe ukazuju na najnesvjesnije procese, i boravak tranzitnog Saturna u Ribama ukazuje na promjene i događanja na najdubljem nivou. Tko se ne okrene unutarnjoj tišini, meditaciji i duhovnosti, mogao bi završiti u bolnici, a u najlošijem slučaju i u zatvoru.

Kakogod Saturn djelovao, on uvijek ima svrhu da nam pomogne razumjeti jedan od najvažnijih zakona – a to je zakon uzroka i posljedice, kojim smo svi stalno izloženi u beskrajnom polju odnosa.

U ljubavi nam je potrebna pažnja osjetljive i nježne osobe i teško nas je prevariti bučnim izljevima iza kojih ne stoje duboki osjećaji. Sposobni smo žrtvovati se i podrediti sve ambicije očuvanju prave veze ukoliko je nađemo.

Ovan

U frontalnoj ste milosti Jupitera, a Saturn vas napada s leđa. Ako se ne otrijeznite od adrenalinske euforije, sudbina će vam početi bacati klipove po noge. Zdravlje, djeca, partner(ica), roditelji, posao…, posložite novi red i raspored u životu, po prioritetima!

Bik

Sve su vam lađe potonule i jedino vam je još preostao bijeg na pusto otočje. Malo se šalimo, ali nije daleko od istine da se osjećate kao nasukani kit. Možda ste štogod krivoga pojeli? Ako nije o tome riječ, onda ste sigurno raskinuli vezu i sada bol žalujete.

Blizanci

Zahladili ste odnose s voljenom osobom i durite se. Odrasli ste, a ponašate se kao nezrelo djetešce. Kuća vam je prazna! I vi i on(a) letite uokolo, i rijetko kad sletite u matično vam gnijezdo. Tu i tamo se u prolazu vidite. Ako seks ni ne sanjate, kraj je blizu.

Rak

Ulazite u stabilno razdoblje, i početi će vam se vraćati izgubljeno samopouzdanje. Svašta ste prošli, ali k sebi još niste došli? Bit će bolje, glavno da ste sve preživjeli. Ako vam se Riba zaleti u okular, zagledat ćete se jedno u drugo, i to će biti to za budućnost.

Lav

Saturn vam odlazi iz opozicije, ali stiže vam opozitni Pluton. Stalno ste u nekoj opoziciji, a želite postati vladajući faktor u politici i društvu. Ni u ljubavi niste komplementarni s njim ili s njom. Vaša intimna simbioza trpi i ispašta zbog nekritične analize odnosa.

Djevica

Na naglo ste pali po pitanju volje, snage i energije. Razdoblje Riba uvijek vam je bilo tjeskobno i depresivno, ali ovaj put izgledate kao da ste u more potonuli. Postoje iracionalne sile, a vi u svemu tražite logiku. Ljubav? Najprije morate zavoljeti sebe same.

Vaga

Toplog proljetnog Sunca nema na vidiku, a vi se razgolićeni prešetavate uokolo. Pokazujete vlastitu ljepotu poluposkrivečki, i ljudi znatiželjno bulje u vas. Dečko vam je malo ljubomoran, i to vas dodatno uspaljuje. Prodali biste dušu zbog ljepote. Takvi ste.

Škorpion

Vidite nevidljive stvari, i u prednosti ste pred drugima. On ili ona ni ne sluti s čim se sve bavite. Lice vam lako pozeleni od muke, i vješto to skrivate od drugih. Stalno se igrate nekih vaših krimi detektivskih igara. Vježbate vlastitu moć, i to ponajprije u krevetu.

Strijelac

Nakon razdoblja agresive, sada se tiho i skrušeno predajete u ralje vlastitih slabosti i poroka. Nedostaje vam osjećaj za zlatnu sredinu. Za seks ste u svako doba dana megalomanski raspoloženi. On(a) sve teže ispunjava vaše prekobrojne tantra zahtjeve.

Jarac

Šutite, radite, i nikome se dajete? Iz vaših očiju viri pohota, a glumite teškog konzervativca. Sve češće se bezobrazno zagledavate u grudi i pozadinu jedne vaše zgodne suradnice. Ambiciozniji Jarci korak po korak osvajaju svoju šeficu ili poslodavku.

Vodenjak

Po običaju, hirovito ste nepredvidljivi, i s vama nitko nije skroz na ziher. Taman kad vas čovjek zavoli, vi se krenete dosađivati i raskidate vezu poput udara groma. A kad vas netko same ostavi? Nastavljate mirno dalje svojim putem, kao da se ništa nije dogodilo.

Ribe

Stiže vam tranzitni Saturn u goste, i slijedeće dvijeipol godine kod vas doma će i ostati. Što s tim? Jasno ćete vidjeti ono što ste dugo izbjegavali ugledati. Saturn će vam obasjati ambicije. Ako ne ljubite i želite se zaljubiti, širom otvorite vrata vaše Riblje duše.