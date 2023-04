Sunce na stupnju svoje egzaltacije u kardinalnom i vatrenom znaku Ovna daje maksimalnu energiju, volju i ambiciju, a predstavlja i muškarca koji je prvi u nečemu – na visokom položaju, plemenita porijekla, obrazovan, ugledan i bogat.

Pozitivna je i optimistična duha, ima jaku volju za novim početkom, heroj je jurišnik i za viši cilj život svoj daje.

Domicilna Venera u Biku 'u zagrljaju' s Algolom – najopasnijom zvijezdom na nebesima, oslikava tragičnu sudbinu slavne žene. Ovaj utjecaj potencira grube odnose, nasilje i neprirodnu smrt.

Oslikava ljepoticu jakih strasti, koja traži od muškarca da se bori (tuče) za nju, jer je njoj to jak afrodizijak. On je treba osloboditi od osobe koja joj „ne da da diše“. Ona može potpuno izgubiti glavu, doslovno ili (samo) metaforički.

Ovan

Sada ste najjači i svjesni ste vlastite superiornosti. Napuhan ego malo vam vrijedi ako ne djelujete pozitivno. Nebo od vas očekuje da budete Ovan predvodnik u činjenju dobrih djela. Ako se pokažete u plemenitom izdanju, curke će poludjet za vama!

Bik

Nakon prošlotjednih eksperimentalnih veza i odnosa, svjesni ste da ste opasno zgriješili i da povratka natrag više nema. Oslobođena ste ljepotica i za to plaćate visoku cijenu. Kopate po prošlosti ili jurite u budućnost? Ostanite tu gdje jeste i (seksualno) postite.

Blizanci

Svibanjske Blizance napada tranzitni Saturn i bezidejni su i nehrabri. Poigravali ste se s emocijama drugih ljudi i sada vam se kroz novopristiglu samoću sve natrag vraća. Lipanjski Blizanci (još) nemaju tih briga i znatiželjno zaviruju u tuđa ljubavna dvorišta.

Rak

Emocionalno ste usijani zbog utjecaja prevrućeg Marsa. Lako skliznete u depru i negativu i vaša skrb za bližnje pretvara se u sveopće tiraniziranje. Ako vam je netko novi uletio u intimni (su)život, dobro provjerite s kim se točno nekontrolirano spetljavate.

Lav

Zagrizli ste u pretvrd orah (Jarac ili Jarčica?) i vaše slavne lavlje zubeke na njemu ili njoj lomite. Ne ide vam onako kako ste zamislili i nećete se osramotiti ako od svega svečano odustanete. Držite se Ovnova i Strijelaca, s njima odmah intuitivno znate na čemu ste.

Djevica

Pretjerujete sa skromnošću i nenametljivošću. Sluškinja ste pokorna, a dva ste fakulteta završili. Vjerovanje u vlastitu lošu sudbinu, najgora vam je moguća opcija življenja. Izbacite 'crnilo iz sebe' i osvijestite svijetle perspektive vaše seksi/ljubavne budućnosti.

Vaga

Dok kraj vas prolaze krasne ljubavne prilike, vi i dalje solirate jer prekomjerno važete sve (za i protiv) opcije. Možda ste (pre)oduševljeni vlastitim izgledom i ne vidite svijet uokolo sebe? Ima vas raznih i svakovrsnih, a najviše vas je narcisoidno samozaljubljenih!

Škorpion

Vaš karizmatična moć zaluđivanja drugih ljudi u ekspanzivnom je pogonu. I sami sebe opsjedate nestvarnim snoviđenjima. Bik vam je trn u oku jer se ne želi opsesivno vezati za vas. Ako strastveno favorizirate Rakove i Ribe, možda i bude nešto od vaše silne ljubavi.

Strijelac

U neutralnom ste razdoblju, ni u plusu ni u minusu, i trenutno vam odgovara da ste nigdje i ničiji. Potreban vam je predah od ljubavnih pustolovina i to ne možete ignorirati. Vaša duša pamti jednu lijepu i pametnu osobu. Prava je šteta što je već zauzet(a).

Jarac

Vaše obiteljske obveze sve su brojnije i u tvrdokornom ste otporu. Previše vam je važan vaš materijalni status i ugled i samo se o novcu i karijeri brinete. Ako izaberete ratne igre u domaćem okružju, nećete se sjajno provesti. Svi će se okrenuti protiv vas!

Vodenjak

On tolerira vašu 'hirovitu otkačenost', ali to neće trajati zauvijek. Slobodno se s drugima zabavljate i kući se vraćate nakon ponoći, u opijenom i raskalašnom stanju duha. Ako vam je brak teret, možda vas on 'raskidom ugovora' rastereti bračnih dužnosti!

Ribe

Ribe se sporo zagrijavaju i potrebna im je duga predigra nježnoga maženja da postanu vruće ljubavnice goropadnice. Utjecaj Saturna dodatno ih smrzava i ledi, a najviše pate Ribe usamljenice. Stvari ljubavne ne idu na silu, ali nije vam rješenje ni grozna pasiva.