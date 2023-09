Snažno 'energiziran' Uran od strane Merkura, Venere i Marsa najava je nestabilnosti i težnje za uzbuđenjima. Uran ubrzava sve što dotakne. On izaziva isprekidano, naglo djelovanje i munjevite promjene. U bilo kojem području života on potiče kršenje pravila i tradicije.

Trigon Merkura i Urana vrlo je napet, inventivan intelekt koji stvara nov i neobičan način povezivanja ideja. Ovaj utjecaj ukazuje na brzinu razmišljanja zbog koje se preskaču detalji i koja vodi u krajnosti.

Kvadrat Venere i Urana naelektrizirani su osjećaji, neosjetljivost i egocentričnost. Moramo eksperimentirati s jedinstvenim vrstama zadovoljstava kako bi se potpuno zadovoljili. Možemo biti skloni flertu. Brzo nam dosadi biti u vezi i ne volimo posesivnost.

S inkonjunkcijom Marsa i Urana postoji opasnost da ćemo se ponašati nepromišljeno i prouzročiti nered, bez da smo namjeravali. Ono što smo pažljivo gradili može se razbiti u komadiće, a pravi razlog leži u povišenom polju naše napetosti.

Uvučeni smo u začarani krug u kojem nas samovolja i sukobi otuđuju od okoline. Trebamo naći sigurnosni ventil za ekscesne napetosti i (na)učiti kako živjeti s vlastitim nemirom.

Ovan

Vaš vladar Mars napeto je aspektiran od strane Urana i od vas je svašta za očekivati. Nepromišljenim ponašanjem (neredom u glavi) mogli biste ugroziti opstojnost vaše ljubavne veze. Vježbajte strpljenje i toleranciju i ne kršite bezrazložno pravila i tradiciju.

Bik

Kod vas je eksplozivna situacija. Sijevaju munje i pucaju gromovi. Nitko se nikome ne želi prilagoditi, svatko živi svoja egocentrična snoviđenja, i 'raspad sistema' unaprijed je programiran. Nakon rastave, ostat ćete s njim ili s njom u prijateljskom odnosu.

Blizanci

Stalno ste putujući i rijetko vas se da vidjeti kod kuće. Cvrkućete od sreće jer vaši bližnji imaju razumijevanja za vaš zračni 'leteći' temperament. Ako ste u vezi, ljubite se s voljenom osobom na daljinu. A kad se vidite, uvijek ste novi i drugačiji, i sve je za pet.

Rak

Nitko vam nije u potpunosti po volji. Vaša mušićava samovolja svakome pronalazi brojne nedostatnosti. Nakon razočaranja, pitate se u čemu je problem i zašto su vaši odnosi nestabilni. Ne vidite sebe u jasnome svjetlu, a o drugima olako donosite sud.

Lav

Nagli ste i nepredvidljivi. Izazivate vlastitu sudbinu na dvoboj. Romantično intimiziranje koje se skladno razvija brzo iskvarite vašim ekscentričnim ponašanjem. Ako niste u epicentru njegove ili njezine pažnje, vaš slobodni lavlji duh lako odluta negdje dalje.

Djevica

Imate protiv sebe Saturna i Neptuna i vaš 'sukob s nebesima' traje. U ovozemaljskoj stvarnosti slabo se snalazite, a to se Djevicama obično ne događa. Niste čisti u glavi i vaš život je kaotičan. Bez ljubavi i s (pre)malo novaca ostaje vam jedino vjera i molitva.

Vaga

Niste napustili postojeći odnos, a skrasili ste se u novoj vezi? Pokušavate diplomatski i mirnim putem razmrsiti čvor vaše intimno strastvene enigmatike. Ako je vaš (uskoro bivši) dečko posesivni mamin sinek, računajte na teatralno dramatičan raskid odnosa!

Škorpion

Djelujete prikriveno i malo tko zna s čim se sve bavite. Zavodi vas i opčinjava paklena strast. Sve se više nagonski upetljavate u nelegalni ljubavni odnos, svjesni - da u nadolazećoj budućnosti vi i on(a) nećete ostati zajedno bez velikih (obostranih) žrtvi.

Strijelac

Vaš društveni život strastveno se aktualizira. Netko vam je zapeo za okular i na putu ste da se zaljubite. Karma ima u svemu svoje prste. Budite spontani i ostanite dobronamjerni, pa će se vaša zamršena intimna priča odmotati na najbolji mogući način.

Jarac

Nezgodno aspektiran Mars stvara vam probleme u odnosima, ali to ne znači da vi sami niste za ništa krivi. Planeti rade svoje a na vama je da se primirite, urazumite i ne izazivate incidentne situacije. Slušajte što vam on(a) govori. U suprotnom, kriza se nastavlja.

Vodenjak

Otvaraju vam se dobre ljubavne karte. Puno toga ovisi o tome koga tražite i čemu se nadate. Ako vam je ponajviše stalo do eksperimentalne ljubavne igre i zabave, to ćete lako naći. Ako tražite nešto ozbiljno i trajno, to je već malo teži slučaj, ali nije neostvariv.

Ribe

Retrogradni Saturn vraća vas natrag u prošlost i u sadašnjem trenutku postojanja ne vidite konkretan i kreativan izlaz iz vašeg depresivno samotnjačkog sivila. Sami ste sebi najveći problem. Nitko vam ne brani da se hrabro pokrenete i emocionalno odledite!