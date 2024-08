Kakvi su horoskopski znakovi u krevetu? Ovnovi su strastveni, Lavovi dramatični

Astrologija već stoljećima intrigira i inspirira ljude, pružajući uvid u naše osobnosti, sklonosti i međuljudske odnose.

Jedan od najzanimljivijih aspekata ove drevne discipline odnosi se na područje intimnosti i ljubavnih odnosa. Svaki horoskopski znak nosi sa sobom jedinstvene karakteristike, koje se manifestiraju ne samo u svakodnevnom životu, već i u spavaćoj sobi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U nastavku istražujemo seksualne stilove i sklonosti svakog znaka, otkrivajući s kojim partnerima zvijezde obećavaju vatrene noći i s kim je bolje izbjeći monotoniju.

Autorica Phyllis Vega, u svojoj knjizi "Erotic Astrology: The Sex Secrets Of Your Horoscope Revealed", donosi uvid u kompatibilnosti među horoskopskim znakovima, pružajući vodič za one koji žele saznati više o svom seksualnom životu kroz prizmu astrologije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Seksualni stil: Strastveni i impulzivni, Ovnovi vole brzo djelovati. Njih ne zanima klasično udvaranje cvijećem i romantikom. Praktični su i energični, preferirajući dinamičnu akciju umjesto dugotrajnog vođenja ljubavi.

Ovnovi znaju što žele i žele to odmah - kaže Vega. Ako ste vi njihov odabir, dobit ćete partnera koji će vam pružiti zadovoljstvo, ali nemojte očekivati dugu predigru.

Seksualno kompatibilni znakovi: Lav, Strijelac, Blizanci, Vodenjak.

Privlači ih: Sve što je novo i uzbudljivo, kao i "agresivni" partneri.

Suptilnost nije riječ koja opisuje Ovna - dodaje Vega.

Odbija ih: Monotonija i rutina. Planiranje seksa svakog utorka i četvrtka sigurno će im dosaditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Seksualni stil: Bikovi uživaju u dugotrajnom zavođenju, te su skloni senzualnom i promišljenom seksu. Kad se odluče za vas, bit ćete im jedini fokus. Pouzdani su i opušteni, a njihov libido može trajati cijelu noć.

Seksualno kompatibilni znakovi: Djevica, Jarac, Rak, Škorpion, Ribe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privlači ih: Tradicionalno zavođenje. Romantični ugođaj, cvijeće, dobro vino i glazba pravi su put do njihovog srca.

Odbija ih: Sve što je previše nasrtljivo ili bizarno može ih odbiti. Tradicionalni znakovi poput Bika ne vole ekstremne poteze.

Foto: Shutterstock

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Seksualni stil: Blizanci preferiraju mentalnu stimulaciju prije fizičke. Nakon što ih intelektualno privučete, požurite u spavaću sobu prije nego što im pažnja odluta. Seks će sigurno biti zabavan, često popraćen razgovorom.

Vole razgovarati tijekom seksa i o seksu - kaže Vega. Nemojte se iznenaditi ako brzo žele ustati nakon vrhunca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Seksualno kompatibilni znakovi: Vaga, Vodenjak, Ovan, Lav, Strijelac.

Privlači ih: Inovativni pristupi i bujan razgovor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odbija ih: Previše posesivnosti. Iako mogu biti sretno monogamni, žele se osjećati slobodnima.

Foto: Shutterstock

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Seksualni stil: Rakovi su emocionalno duboki i zahtijevaju povezanost prije nego što se upuste u fizičke odnose. Jednom kad se povežu s partnerom, izrazito su privrženi i strastveni.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Djevica, Jarac, Škorpion, Ribe.

Privlači ih: Povjerenje i emocionalna sigurnost. Ako im pružite to, Rak će vam biti odan do kraja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odbija ih: Povrijeđivanje njihovih osjećaja i nevjera. Rak će teško zaboraviti kako ste ga povrijedili.

Foto: Shutterstock

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Seksualni stil: Lavovi vole biti u centru pažnje, a to se odražava i u njihovom seksualnom životu. Očekuju pohvale i obožavanje te su u krevetu jednako dramatični kao i u životu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žele da im se divite - kaže Vega.

Seksualno kompatibilni znakovi: Ovan, Strijelac, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Privlači ih: Laskanje i pažnja.

Odbija ih: Pokušaj dominacije. Lav mora osjećati da je glavni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Seksualni stil: Djevice su poznate po svojoj urednosti i romantičnosti. Preferiraju čisto i lijepo okruženje te uživaju u mirnim vezama.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Jarac, Rak, Škorpion, Ribe

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privlači ih: Tradicionalni pristup i pažljivost.

Odbija ih: Grubi pristupi i neuredno okruženje. Djevice cijene čistoću i red.

Foto: Shutterstock

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Seksualni stil: Sofisticirana Vaga je intelektualna i otvorenog uma, no svejedno preferira suptilnost i profinjenost.

Seksualno kompatibilni znakovi: Blizanci, Vodenjak, Ovan, Lav, Strijelac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privlači ih: Dobro uređeno okruženje i luksuz.

Odbija ih: Grubi pristupi i neudobnost. Vage vole udobnost i stil.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Seksualni stil: Intenzivni i tajanstveni, Škorpioni preferiraju dublju povezanost u vođenju ljubavi. Oni su ili potpuno nezainteresirani ili posve predani.

Seksualno kompatibilni znakovi: Rak, Ribe, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Privlači ih: Duboka emocionalna povezanost i povjerenje.

Odbija ih: Površni pristupi i neodlučnost. Škorpioni ne trpe neodlučnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Seksualni stil: Strijelci su strastveni, avanturistički nastrojeni i vole isprobavati nove stvari. Njihova energija u krevetu je zarazna.

Seksualno kompatibilni znakovi: Ovan, Lav, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privlači ih: Avantura i noviteti.

Odbija ih: Predvidljivost i rutina. Strijelci traže uzbuđenje i raznolikost.

Foto: Shutterstock

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Seksualni stil: Iako mogu izgledati kao radoholičari, Jarci su iznimno strastveni ljubavnici kada se opuste.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Djevica, Rak, Škorpion, Ribe.

Privlači ih: Inteligencija i uspjeh.

Odbija ih: Spontanost i neodgovornost. Jarci preferiraju planiranje i red.

Foto: Shutterstock

Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Seksualni stil: Vodenjaci su intelektualci i ekscentrici. Njihov libido raste uz mentalnu stimulaciju, a spremni su isprobati sve što im zvuči zanimljivo.

Seksualno kompatibilni znakovi: Blizanci, Ovan, Lav, Strijelac.

Privlači ih: Intelekt i neobičnosti.

Odbija ih: Konvencionalnost i ograničenja. Vodenjaci cijene svoju slobodu.

Foto: Shutterstock

Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Seksualni stil: Ribe su senzualni ljubavnici, skloni promjenama i prilagođavanju partnerovim potrebama.

Seksualno kompatibilni znakovi: Škorpion, Rak, Bik, Djevica, Jarac.

Privlači ih: Emocionalna povezanost i igra mašte.

Odbija ih: Hladnokrvnost i nedostatak emocionalnog odgovora. Ribe trebaju osjećajnu povezanost da bi se opustile u vezi.

Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Od superhrane u Italiji do bizarne operacije. Ovo je Direktov pregled dana