Potpuna astrološka karta uključuje mnogo različitih planeta i točaka, ali većina ljudi poznaje jedan od najvažnijih elemenata karte – Sunčev znak. Vaš Sunčev znak otkriva vaš osnovni identitet i vašu temeljnu osobnost.

Životinje

Životinje, općenito, simbolizira planet Mars, i to posebno one ratoborne i krvoločne. Domaće 'tražimo' u 6. polju, a one koje žive u divljini 'identificiramo' u 12. polju horoskopa.

Velike životinje imaju obilježja Jupitera, a male Merkura. Sisavci su Mjesečeva stvorenja. Saturn/Pluton znakovlje imaju zvjerke koje borave u jamama i jazbinama. Otrovne su Plutonske i Neptunovske prirode. Reptili i gmazovi, Škorpionska su bića.

Životinje s rogovima i kopitama, Saturnova su stvorenja. Skupocjena krzna, Jupiterove su kvalitete. Vodene su pod vladavinom Neptuna. Najljepše imaju 'pečat' Vage, a najproždrljivije Bika.

Ovan

Ovnom vlada Mars, i sve brze, snažne i ratoborne (divlje) životinje koje jurišaju na svoj plijen, pod vladavinom su ovoga znaka. Svjetlost i toplina Ovna, simboliziraju buđenje iz zimskog sna i početak proljeća. Ptice selice se vraćaju iz Afrike.

Zmije izlaze iz svojih zimskih skloništa i kreću u potragu za hranom. Domaće životinje ovnovi često pokazuju visoku razinu agresivnosti, i nikada im ne treba okretati leđa.

Bik

U znaku Bika rađaju se najproždrljivije i najnezasitnije životinje. O ljudima ovog znaka mnogo ćemo naučiti pažljivim promatranjem životinje koja ih predstavlja – krave. Količina potrebne joj hrane dnevno odgovara jednoj osmini njene vlastite težine.

Bik cvate od samosvijesti, kada mu govore da je jak kao medvjed ili slon. Od razjarenog bika (Toro) najbolje se potiho udaljiti. Kad pobjesni, teško se i sporo gasi.

Blizanci

Blizanci su izuzetno sposobni za jasno poimanje stvari, a smetnje im stvara usmjerenost na previše stvari odjednom. Čovjekoliki majmuni - red sisavaca koji se po nekim obilježjima smatra najrazvijenijom životinjskom skupinom, Blizanačka su populacija.

Ptice koje su sposobne pamtiti ljudski govor (papagaji), i sve one koje samo što ne progovore, umnogome nalikuju radoznalim i razigranim komunikatorima Blizancima.

Rak

Rak je obiteljski znak. Zaštitita i zbrinjavanje drugih, Raka čini sretnim i zadovoljnim u duši. Stalno zaposlenje u zološkom vrtu punom raznoraznih životinja, arhetipski je san svakog pravog astrološkog Raka.

Znak Raka simbolizira mnoštvo životinjskih vrsta - od plašljive (hiperreproduktivne) zečice, vjernog psa, bodljikavo obrambenog ježa, brižne klokanice 's punim' tobolcem, sporoga puža - do kućne vodene kornjače.

Lav

U simbolici astrološkog Lava su sve dnevne životinje koje se vole kretati kada su svjetlost i toplina Sunca najizraženiji. Lav je vođa čopora divljih mačaka, ali i svih ostalih (manje divljih) životinja. Lav je ponosni paun (ogromni rep s mnoštvom perja raznih boja) koji se svima želi svidjeti.

Lav je umiljata kućna mačka koja tiho prede uz vatru kamina. I za kraj, od životnog je značaja upamtiti – Lav(icu) se ne dira dok spava!

Djevica

Djevice spretno trguju sa svim i svačim, pa i s domaćim (kokoši, pijetlovi, pilići, guske i ostala perad) životinjama. Poslovanje Djevice nalikuje vještini lukave lisice.

Simbol Djevice su vrijedni i savršeno organizirani mravci. Sve nevidljive (mili)mikronske životinjice koje nam plaze po tijelu, imaju djevičanska obilježja. I mali kućni miš je Djevica. Mnogi doktori veterinari i ljekarnici, astrološke su Djevice.

Vaga

Estetizirane Vage vole lijepe i društvene životinje, i to uglavnom one ženskoga spola. Labudi i pande simboli su iskonske, prirodne, Venerine ljepote u životinjskom svijetu. Vage snobovi vole pokazivati svoje (skupe) kućne ljubimce s provjereno 'plemenitim' pedigreom.

Perzijska mačka je najpopularnija čistokrvna mačka, i najzastupljenija je na izložbama mačaka. Sve u svemu, nema ljepših mački(ca) od profinjenih cura Vaga!

Škorpion

Škorpion je – kao podzemno biće – mitološki srodan sa zmijom i zmajem (krilatom, letećom, plamenom zmijom). Zmija se u mitu pojavljuje u polarnoj povezanosti s orlom. Oba vrijede kao bića koja se stalno pomlađuju. Škorpioni su gavrani, šišmiši, krtice, hijene lešinari i sve noćne životinje.

A strašna crna mačka? Škorpionka nije svoja i ne osjeća se sretnom i zadovoljnom, ako nema crnu mačku za kućnu ljubimicu!

Strijelac

Astrološki Strijelac, otvoren univerzumu - teži k nebeskim visinama ali i gonjen instinktima životinje u sebi, ostaje na tlu. Elegantni Mustang, divlji konj u preriji, izaziva asocijacije na slobodu i pobunu.

Kentaur, 'utjelovljenje oblaka', biće iz grčke mitologije je polukonj i polučovjek, šeće šumama i voli samoću. Prema nekim izvorima, Kentauri su smješteni na vratima (kraj Škorpiona i početak Strijelca) Hada.

Jarac

Jarci su sve životinje 'oklopnjaci' debelokošci, od dugovječnih kornjača do krokodila. I kopitari s rogovima, jarčevskog su roda. Divokoze (zaštitni znak Biokova) žive među stijenama, hrane se planinskim travama i mladim lišćem grmolikih biljaka.

Legenda o Djedu Božićnjaku preživljava već stoljećima. Veseli bjelobradi starac obilazi zemlju i ispunjava želje iz dječjih pisama, a na saonicama ga vuku sobovi.

Vodenjak

Vodenjak su zimska, ledenohladna, zračna strujanja, i čovjekov pogled u nepregledna nebeska prostranstva. Albatrosi lutalice, najveće i najčešće ptice subpolarnih voda Antarktike, građene su poput savršenih jedrilica. Neki albatrosi provode zimu čak više od 12000 kilometara od svojih gnjezdišta.

Ako ikad otkrijemo život u obližnjem svemiru, bit će to 'vodenjački događaj' koji će sigurno izmijeniti svijest čovječanstva!

Ribe

Posljednji znak Zodijaka predstavljajući kraj ciklusa najavljuje novi početak. Kao simbol vode Ribe su u vezi sa rođenjem i kružnim obnavljanjem. Zbog bezbrojnih jajašaca, predstavljaju i plodnost. Na slikama se uvijek pojavljuju u paru što im daje biljeg sjedinjenja.

Ribe simboliziraju životinje koje žive u vodi, od najvećih morskih bića – kitova, do razigranih delfina, sićušnih planktona i zlatnih ribica iz akvarija.