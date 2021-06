Posljednjih dana premijer Andrej Plenković ima novinare na piku, a ako je suditi prema viralnoj snimci, na neke više nego na druge.

Naime, novinarka Laura Šiprak na Twitteru je objavila snimku s premijerove presice na kojoj se čini kao da je on odmjerava i smješka joj se.

"Zašto me premijer ovako pogledao, wrong answers only", napisala je uz video koji je postao hit, a drugi korisnici ponudili su joj svoje teorije.

"Ne smijem se jer mi je smiješno, nego od šoka", "Demokršćanski pogled", "Regrutira novu Josipu Rimac pošto je stara u bajbukani", "Znam! Imala si Lalićev hrapav glas i Krešićeve naočale! Ahaa... ulovio te", "Bahata si?", "Ko Terminator. 'I need your clothes, your boots and your motorcycle'", neki su od komentara.