Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u subotu je odlučio posjetiti gradilišta na istoku zemlje. No, kako ništa ne valja raditi na prazan želudac, na Instagramu je objavio fotografiju doručka u prirodi.

On i njegovi suradnici su, tako, na haubi službenog vozila doručkovali kruh, majonezu, mortadelu i rajčicu. "Najbolji doručak. Pola kile hleba za svakoga, majonez, mortadela i paradajz. Spremni za obilazak novih gradilišta na Istoku Srbije", napisao je Vučić na Instagramu.

Iako su mu poneki pristaše poželjeli dobar tek, dobrom dijelu javnosti njegov najbolji doručak postao je - najbolja zabava. Na njegov račun, naravno.

"Nisam znao da je istok Srbije geopolitički pojam pa se piše velikim slovom. Inače, pola kruha je vjerovatno 1,5 dinar", poručio mu je jedan Twitteraš.

"Ameri se hvale da se njihov predsjednik Theodore Roosevelt još 1902. (22.08.) prvi javno provozao u automobilu. Ali ne da se Srbija!!! 2021. (21.08.) predsjednik Aleksandar Vučić prvi je svjetski predsjednik koji je doručkovao na haubi automobila. Majoneza, mortadela, paradajz!", javio se dežurni povjesničar.

"Pošto Vučić obavezno nešto slaže,, ja mislim da je bio parizer, a ne mortadela, a za majonezu mu vjerujem", poručio je dežurni kritičar.

Javio se i poznavatelj insajderskih zbivanja: "Kakvo bre prose*avanje, žderu na haubi salamu, majonezu i kruh! A u New Yorku ždere sa Suzi i loče vino od 10.000$. Što nije to isto kupio u New Yorku pa sjeo u neki park!? Ali dobro, neka vježbaju sva trojica, to će jesti u Zabeli ili Sremskoj Mitrovici... Vučić, Mona i Drobnjak."