BESRAMNI NAČELNIK / Istukao konobaricu i vlasnicu kafića. Umjesto ostavke stigao na dodjelu EU novca - ženama. Za Direkt se sramotno pravda!

A u Hrvatskoj - nakon nasilja nad ženom, snimljenog na nadzornoj kameri, Žarko Žgela i dalje je načelnik općine Severin. Jer, i sam je rekao: to je moje selo. A kad mu već ostaje na čelu, pa zašto ne bi došao na dodjelu europskog novca ženama, par tjedana nakon što je jednu istukao. I to istog tjedna kada je za to kazneno optužen. Prvi put od objave sramotne snimke Žgela je odlučio progovoriti. Bilo bi bolje da nije