To je naš način života / Bit će skuplje vikati DZS, nego se potući i pijančevati na javnom mjestu

Ako ste, recimo, odlučili otići na veselicu u Čavoglave i dobro se zabaviti uz prigodne pozdrave (dizanje ruke) to bi vas moglo koštati i do 10.000 eura. Kila janjetine, sedam-osam piva, dva 'Za dom spremni' i, eto, čovjek mora dići kredit da se malo opusti. Na Thompsonovim koncertima više će zarađivati policija nego Thompson. Istina to malo više košta ali kako smo već rekli naš način života moramo zadržati.