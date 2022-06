OPĆA MOBILIZACIJA / Završio je trening Vatrenih, je li Zlatko Dalić donio odluku za kritičnu poziciju? Ovo su sigurna imena, ali postoji velika nedoumica

Nastavlja se ubitačni nogometni ritam. Sutra će se po drugi put u sedam dana, ovaj put u sklopu 4. kola Lige nacija, sastati Hrvatska i Francuska. Tek prije nekoliko minuta završio je trening na Stade de Franceu. Veliki su problemi na lijevom boku, ako ne zaigra Sosa, Juranovića će prebaciti na tu lijevu stranu, na lijevog beka. Didier Deschamps, izbornik Francuske, najavio je maksimalnu mobilizaciju, jer Tricolorima, svjetskim prvacima, prijeti ispadanje iz elitne skupine Lige nacija. Trenutno u skupini vode Danci sa šest bodova, Austrija i Hrvatska imaju po četiri boda, dok su svjetski prvaci Francuzi na začelju s dva boda. Nakon tri utakmice bez pobjede, Francuska mora pobijediti ako se želi ostati u igri za plasman na Final Four, ali i kako bi se udaljila od pada u drugi jakosni razred. Hrvatska je protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u devet susreta upisala šest poraza i tri neodlučena ishoda i još uvijek čeka prvo slavlje. Livaković, Juranović (ili Sosa lijevi bek), Stanišić (desni bek), Šutalo, Erlić (stoperi); Modrić, Kovačić, Brozović (vezni red)- Imena su za koja se zna da će sutra zaigrati, ali još se ne zna tko će zaigrati u napadu. Dalić je na današnjoj pressici naglasio kako će Vatreni krenuti s najjačim snagama u veznom redu, s Brozovićem, Modrićem i Kovačićem. Dodao je, kao što smo i spomenuli gore, i kako će na desnom boku igrati Stanišić, dok je upitno tko će na drugu stranu. Barišić ne može, a za Sosu će vidjeti na treningu. "Ako on neće moći, igrat će Juranović, to bi mu bila četvrta utakmica zaredom," kazao je dodavši kako će Šutalo sigurno igrati od prve minute, dok će za Erlića vidjeti u kakvom je stanju. "Pokušavamo složiti ono što je najbolje i najspremnije u ovom trenutku," naglasio je. Pogledajte prilog RTL Sporta.