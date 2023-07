NEDOPUSTIV PROPUST ZAGREBA / Objavljeni podaci građana koji su prijavili štetu: 'Bilo tko je mogao uzeti moj broj telefona, OIB i raditi što hoće'

Imena i prezimena, OIB-ovi, brojevi telefona, ali i fotografije oštećene imovine. Sve je to javno objavio Grad Zagreb. Ovaj nevjerojatan gaf priznala je Tomaševićeva administracija, no kako je do njega došlo?