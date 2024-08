PROSLAVA OLUJE / Župan Jelić: 'Proslava u Kninu je prošla dostojanstveno. Sve je bilo impresivno'

Na proslavi Oluje u Kninu je bio cijeli državni vrh. A kako je protekla proslava RTL-ovoj reporterki Katarini Brečić otkrio je Marko Jelić šibensko-kninski župan. Jelić je govorio i o tome kome će dati podršku na predsjedničkim, te ostaje li u politici. Proslava je prošla dostojanstveno, kazao je župan. 'Državni protokol, vojska i policija su možda do sada u ovih 29 godina to napravili stvarno impresivno od pokazne vježbe pa do preleta Rafalea i MiG-ova', dodao je. Više pogledajte u prilogu