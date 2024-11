OGRANIČENJA U PROMETU / Crveni meteoalarm od Maslenice do Rijeke: Zbog bure zatvoren novi most u Omišu

Na Jadranu brojna ograničenja u prometu. Bura je prvi put zatvorila i novi most preko Cetine. Crveni meteoalarm oglašen je od Maslenice do Rijeke. Olujne udare bure na Dalmatini, rano jutros nije izdržao ovaj kamiona s prikolicom. Više od četiri sata, koliko je trebalo da ga se ukloni, promet autocestom prema Dubrovniku bio je obustavljen. Zbog bure je od jutros obustavljen i promet omiškom obilaznicom. Dočekali smo i to, po prvi put od kada je otvoren ovog proljeća, za sav promet zatvoren je i novi most preko Cetine. Na starom omiškom mostu prometuje se bez problema, a za Omišane zatvaranje novog mosta prva je vijest. Priču donosi Rade Županović.