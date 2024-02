TKO STOJI IZA INCIDENTA? / Zastupnici Europskog parlmenta na meti špijuna: Pronađeni tragovi, javila nam se Željana Zovko

Došlo je do digitalne špijunaže europskih političara. Nakon što su pronađeni tragovi špijunskog softvera na dva mobitela, sigurnosne službe Europskog parlamenta provjerile su stotinjak uređaja članova i osoblja Pododbora za sigurnost i obranu. Među njima i zastupnici Željani Zovko, na čijem uređaju nisu pronađeni softverski alati za nadzor. Kibernetički napadi i digitalna špijunaža ozbiljno zabrinjavaju Europsku uniju, pogotovo uoči lipanjskih izbora. Tko stoji iza ovog incidenta, još se istražuje. "Mi očekujemo te kibernetičke napade u svjetlu svega što se dešava - ruska agresija na Ukrajinu, ruska hibridna propaganda. Sve ovo što se čini ususret europskih izbora, to će sve biti povećano i njima to odgovara. Vi znate da smo mi zabranili upotrebu Tik Toka u parlamentu. Znači ne smije ni na čijem telefonu koji ima pristup službenim mailovima Tik Toka biti korišten", rekla je Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamantu iz redova HDZ-a.