NOVI DETALJI / 'Zaposlenik MVEP-a koji je krio migrante bio je savjetnik po konzulatima, uhićen je na radnom mjestu'

'Kada gledamo statistiku krijumčara, uglavnom je riječ o stranim državljanima. I to 70 posto naspram 30 koliko čine po statistici Hrvati. No, zanimljivo je da je policija zabilježila veliki porast kaznenih djela kada su u pitanju krijumčarenja stranih državljana i to za 94 posto', rekla je naša reporterka. Sve detalje pogledajte u videu