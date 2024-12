JEFTINIJE NEGO U BEČU / Zagrebački ugostitelj: 'Nema razloga za smanjivanje cijena. Zagreb ima jako dobro ponudu'

Sredina je radnog tjedna a na zagrebačkom trgu sve je puno posjetitelja koji, čini se, ne mare za cijene. No, one zaista jesu porasle, i to pogotovo usporedimo ih s onima od prije desetak godina, kad je počelo fuliranje u Tomićevoj, kad smo za čašu kuhanog vina trebali izdvojiti 10 do 12 kuna. A sada su te cijene oko tri eura, pa čak i na više. O cijenama na Adventu i jesu li one opravdane, razgovarali smo s ugostiteljem Marinom Medakom. Uvodno je napomenuo da su cijene u skladu s inflacijom. Više pogledajte u prilogu