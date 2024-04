PRAVO PROLJEĆE / Za RTL-ov 20. rođendan padaju rekordi i u temperaturama: Nikad toplije! Zadnji dan travnja viši za 3,5 Celzija

Zadnjih 20 godina je i najtoplije razdoblje od kad postoje mjerenja. Ujedno je to i RTL-ovih 20 godina od početka emitiranja. RTL-ovih rođendana bilo je kako i priliči proljeću: od prohladnih do vrućih. No, trend je kao i u klimi, neumoljiv, zadnji dan travnja ugrijali smo za gotovo 3,5 Celzija. Skočili smo sa 19 Celzija na skoro 23 Celzija.