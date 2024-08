HODOČASTITE LI? / Vrućina ne popušta, još neugodnija sparina: Za Veliku Gospu paklene temperature

Ujutro i prijepodne pretežno vedro, nešto oblaka može već nastati na zapadu, ali će se zadržati suho. Većinom mirno, na sjevernom dijelu Jadrana slab do umjeren burin ili tramontana. Noć opet topla i sparna na kopnu, samo u gorju ispod 20 °C. Vrlo toplo duž obale, možda malo lakše nego sinoć, ali i dalje oko 25 °C. No, uglavnom već od 8-9 sati ujutro vruće. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, većinom vrlo vruće i sparno. Rijetko uz razvoj oblaka, a sasvim je mala mogućnost za neki kraći pljusak i grmljavinu. Vjetar bez pljuskova slab, a temperatura oko 35 °C. Na istoku prevladavajuće sunčano i opet iznimno vruće, ali mjestimice uz ipak jači razvoj oblaka pa su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito područje Posavine i Podunavlja. Temperatura slična ili za nijansu niža, ali vrlo je to visokih 37-38 °C. U Dalmaciji sunčano, malo oblaka ponegdje u zaleđu uz manju mogućnost za poneki pljusak. Temperatura između 34 i 38 stupnjeva. Vruće uz prolazno umjeren maestral duž obale i na otocima, a vrlo vruće u zaobalju. Na sjevernom Jadranu dosta sunca, no nicati će oblaci u unutrašnjosti Istre te u gorju, ali uglavnom samo u Gorskom kotaru i Lici može biti kojeg kraćeg grmljavinskog pljuska. Temperatura od 31 do 36 °C.