UKRAO SHOW NA CVJETNOM / Vrabac uronio kljunom u ledenio vjetar i oduševio par: 'Nakon njega, mi smo dovršili kolač'

Mljackao je, ubadao kljunom u šlag, na trenutak bi nakrivio glavu kao da provjerava je li teren siguran, pa bi opet mljackao i mljackao... Vrabac se u srijedu poslijepodne dobrano počastio na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Snimio ga je mladić koji ga nije tjerao, nego je pustio da se ptić najede do sita: 'Bio je to ledeni vjetar. Kad je odletio, ja u cura smo riješili kolač do kraja. Ne, nije nam smetalo što je prije nas jeo vrabac', nasmijao se mladić koji nam je poslao video.