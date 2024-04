SUNCE I VEDRINA / Visoke temperature, kao da je svibanj! Toplo će biti do kraja tjedna

Slijede nam stabilniji, sunčaniji i sve topliji dani uz jačanje anticiklone s juga kontinenta. Poremećaji tako ostaju zapadnije i sjevernije, no kako prolaze rubom polja povišenog tlaka malo vlage može povremeno stići do petka i u naše krajeve. No, bit će to samo umjerena naoblaka.