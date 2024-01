KAKO JE TO MOGUĆE? / U državnom stanu u Zagrebu žive 32 strana radnika. Nehumani smještaj košta 250 eura po glavi. I sve je po zakonu

Nehumano - više od 30 radnika natrpanih u jednom prostoru. I to u državnom vlasništvu. Nakon fotografija koje je objavio portal Telegram, kontaktirali smo sve - od Državnih nekretnina i Inspektorata, do policije. i na kraju zaključili - sve je po zakonu. A kako je to moguće? Doznajte u prilogu Ivane Ivanda Rožić