SUNČANO / Toplo vrijeme očekuje nas i u ostatku vikenda. Temperature nastavljaju rasti

Jutro pretežno vedro, tek uz prolazno umjerenu, uglavnom visoku naoblaku koja zatim neće kvariti dojam sunčanog vremena. Na kopnu ponegdje još slab do umjeren jugozapadni vjetar, osobito u gorju, a na moru pak mirno. Zato se mjestimice oko Istre ili u zadarskom akvatoriju može očekivati u noći sumaglica ili magla, ali samo nakratko, moguća i po gorskim kotlinama. Jutro svježe, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj iznimno toplo i još sunčanije, nerijetko i potpuno vedro. Temperatura oko visokih 27 °C, lokalno čak 28 °C, kao da je kraj lipnja, a ne početak travnja. Toplo će za planinarenje biti i u višem gorju, a pritom će i jugozapadni vjetar gotov potpuno oslabjeti. I na istoku vrlo toplo te pretežno sunčano, tek tu i tamo uz malo oblaka. Vjetar slab, a temperatura između visokih 26 i 28 °C. U Dalmaciji sunčano i toplo s temperaturom od 21 do 25 °C - najviše u zaobalju. No, zapuhat će ovdje prolazno slab do umjeren maestral, nešto izraženiji na otocima. Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine. Vjetar slab, rijetko u gorju umjeren jugozapadni. Posvuda malo toplije, 21-22 °C, a u dijelu gorskih krajeva i osjetno toplije, primjerice oko ogulinskog područja vrlo toplo kao i u ostatku unutrašnjosti.