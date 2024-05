POBJEDA ZA EUROPU / Tko su nebinarne osoba i zašto su kod nas dobili lavinu uvreda

Pobjeda Švicarca Neme na Euroviziji, koji se izjašnjava kao nebinarna osoba u Hrvatskoj je izazvala lavinu govora mržnje i neprimjerenih uvreda. Dečko u suknjici, bolestan je, treba u ludnicu, šta je ovo ni muško ni žensko. To su samo neki od komentara koje danas možete pročitati na Facebooku ili čuti u bilokojem razgovoru. Drugi problem koji se pojavio je kako nebinarne osobe oslovljavati: na engleskom koriste zamjenice they them, pitanje je je li ekvivalent u hrvatskom oni ili možda ono. Više u prilogu Rikarda Stojkovskog