IZBORNA SRIJEDA / Tko na kraju radi na izbornu srijedu? Radnici postaju zbunjeni, poslodavci čekaju odgovore

Hoće li izborna srijeda, 17. travnja, svima biti neradan dan, smiju li trgovine nesmetano raditi i mora li radnik taj dan doći na posao ako poslodavac tako odredi? Pitanja su to na koje odgovor Ministarstva gospodarstva i dalje čekaju i poslodavci i sindikati jer s terena imaju sve više upita što znači neradni dan u kontekstu radnog prava. Sindikati smatraju da ta odluka ne bi trebala biti isključivo na poslodavcima. "Stvar je u tome da nama u radnom pravu nedostaje tumačenje što je to neradni dan odnosno kada se na taj neradni dan ne smije raditi i što to znači za radnike - imaju li oni u krajnjoj liniji mogućnost odbiti raditi taj dan, iako ih je poslodavac stavio na rasporedu da moraju raditi", rekla je Sunčica Brnardić, izvršna tajnica za radno i socijalno pravo SSSH.