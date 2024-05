BABY LASAGNA / Svi čekaju povratak dečka iz Umaga: 'Marko bolji ne može biti. Bilo je za diviti se'

Na Baby Lasagnu je ponosna cijela zemlja, a posebno njegov rodni Umag. Kako su doživjeli njegov uspjeh i kakav je bio put do njega - za RTL govore članovi njegove obitelji, prijatelji i ravnateljica škole koju je Marko pohađao. Baby boy je u samo dva i pol mjeseca postao Big Boy. Dečko iz Umaga - od nepoznatog glazbenika i rezerve s klupe do europske zvijezde. I to pod produkcijskom palicom prijatelja i obitelji. Baku i djeda njegove djevojke Elizabete zatekli smo u Kašteliru. 'Gledamo Markov dolazak u Zagreb. Svi smo ponosni, pomladio nas je. Bolji ne može biti. Bilo je za diviti se, jer je sve išlo onako kako treba da ide', rekla je Gracijela Ružić, baka zaručnice Baby Lasagne. Više pogledajte u nastavku u prilogu reporterke Kristine Čirjak.