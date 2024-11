KREATIVNO... / Vozači, budite oprezni: Sve je više slučajeva prevare, pogledajte o čemu se radi

Prevaranti su sve domišljatiji! Predstavljaju se kao pošteni građani spremni pomoći i nadoknaditi štetu koju vam naprave na imovini… Ali s namjerom da vas opljačkaju. Na prvi pogled kazna, no nakon što je otvorite - čeka vas pismo. I 'priznanje' da su vam oštetili automobil, no zapravo - riječ je o prijevari. A ona ide ovako - ogrebu vam automobil i ostave poruku na vjetrobranskom staklu. Žrtva nazove broj i pristaje na podmirivanje štete. Prevaranti potom šalju putem maila poveznicu lažne osiguravajuće kuće koja zahtijeva osobne podatke, pa i one s bankovnih kartica. 'Radi se o iskorištavanju ljuskih slabosti, iskorištavanju ljudske prirode gdje nam takvim porukama stvaraju osjećaj hitnosti i potrebe da brzo djelujemo. A mi kao ljudi želimo vjerovat da se stvarno nešto takvo desilo i da je čovjek s druge strane koji je takvu štetu napravio da je zaista iskren i da nam želi pomoć',rekao je stručnjak za kibernetičku sigurnost, Tomislav Vazdar. Više u prilogu Maje Lipovšćak Garvanović.