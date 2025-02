MARIJANA IVANOV / Stručnjakinja: 'Ne bih državi dala svoj stan na upravljanje'

O novim problemima u stambenoj politici reporter Marko Šiklić razgovarao je s profesoricom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Marijanom Ivanov. Ministar Bačić jučer je u RTL-u Danas kazao da je rješenje za one koji ne mogu kupiti nekretninu povlašteni najam. "To je socijalna mjera za koju ne mogu reći da je loša zato što će nekome pomoći. Ali problem je u tome, danas su ti ljudi mladi, recimo, do neke 45 godine na koju se odnose sve ove mjere predviđene nacionalnim programom. A što poslije? Znači, sada ste u najmu, nećete opet imati mogućnosti kupiti stan niti kasnije. Što ćete onda cijeli život biti u najmu, a nakon 45. niste mladi i više nemate pravo ni na povlašteni najam", rekla je Ivanov.