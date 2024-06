'NE VIDIM IH SKORO' / Stručnjaci u RTL-u Danas podijeljeni oko dolaska robotaksija na zagrebačke ulice

Nema vozača, nema volana, nema papučica, a vodi vas gdje poželite - to je vizija Mate Rimca. Robotaksiji su trebali postati stvarnost već ove godine, no sve je odgođeno do 2026. Gosti RTL-a danas bili su informatički stručnjak Lucijan Carić i stručnjak za sigurnost cestovnog prometa Marko Ševrović