GOSTI U STUDIJU / Što će biti s hrvatskom Vladom? Mijić: 'Milanović je mačka koja je potrošila devet života, a Ustavni sud mu je dao deseti'

U RTL-ovom studiju gosti su bili politički komentatori Krešimir Macan i Mate Mijić. 'U ovom trenutku pregovora s Domovinskim Pokretom, jer očito su liberali rekli ne. Dakle, vi imate više stavova liberala, Možemo s jednima s drugima i onda se vi veliki dogovorite pa da vidimo tko fali. Dakle, i u ovoj kombinaciji s Domovinskim Pokretom mu nedostaje dvije ruke. To mogu biti, recimo Suverenisti jer danas imamo novi moment da su manjine rekle mi ćemo biti zajedno. Idemo u paketu, ili ne idemo. Dakle, može se dogoditi da oni moraju sastaviti 76 bez manjina i onda će dobiti podršku eventualno manjina i Sabora', rekao je Macan. 'Kod tih apsolutističkih zahtjeva treba pripaziti na to da HDZ-u igraju ponovljeni izbori. Oni su jedina stranka zapravo koja može ih iznijeti suvereno jer imaju i financijske i ljudske resurse. HDZ će uvijek izgleda složiti taj scenarij, tako da ovi drugi ispadnu krivci za potencijalne ponovljene izbore, jer to birači obično kažnjavaju', smatra Mijić.