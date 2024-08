DOVELA I 'GOSTE' / Što ako vas ugrize pauk ili naiđete na zmiju? Biologinja u Direktu: 'Samo me jedan do sada ščepao'

Violina pauk manji je od kovanice od dva eura, ne zvuči strašno, no njegov ubod može biti itekako opasan. Čak dva slučaja smrti zabilježena su u Italiji ove godine zbog komplikacija koje su uslijedile nakon njegova ugriza. Postoji i pauk čiji vas otrov može ubiti za 15 minuta, no smrtni slučajevi su jako rijetki pa je zapravo nevjerojatno koliko nam straha mogu izazvati ove životinje na osam nogu koje dosežu 30 centimetara. Nisu često pauci televizijske zvijezde, no biologinja Iva Čupić o njima je govorila u studiju RTL Direkta