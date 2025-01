ŠTAKORI, LISICE, MIŠEVI... / Stanari Dubrave strahuju za svoju djecu: Putem do škole trebaju proći pokraj ovoga...

Otpad i olupine automobila po cijelom dvorištu, ali i nasred ulice. Tako već pet godina izgleda život stanovnika zagrebačke Dubrave sa susjedom iz noćne more. 'Mi vam ne smijemo vrata otvoriti tu štakori preletavaju, lisice, miševi, mačke se kote. To je ajme si ga Bože, ajme si ga Bože. Grozno, grozno. Od prašine po ljeti, od brušenja, lakiranja - nema otvaranja prozora, nema dizanja roleta', rekla je Marija. No, najviše su zabrinuti za sigurnost djece. Jer u samoj blizini nalazi se osnovna škola koju pohađa oko 700 učenika, a do glavnog ulaza moraju proći baš ovom ulicom.