OLIVER TIČ / Slovenski pustolov propješačio od Argentine do Aljaske. Sad ide u pohod na Aziju

Impresivna četiri kontinenta i 35 zemalja. Plan je to za avanturu na koju se pješice, u društvu psa Carlitosa, odvažio Slovenac Oliver Tič. 'Radujem se najviše susretima i upoznavanju. Da, sigurno će biti puno zemalja, prekrasne prirode, ali fokus svih mojih putovanja je upoznavanje ljudi jer to je ono u čemu uživam', kaže Oliver, svjetski putnik i planinar. Prije osam godina u 175 dana pokorio je zapadnu i istočnu obalu SAD-a, a 2022. vratio se s puta od 996 dana i 25 tisuća kilometara od juga Argentine do Aljaske. Da je to bio i njegov posljednji izazov, prevario se. 'Sjećam se da sam rekao da ne idem nigdje, da želim tuš i topli krevet. Ali nakon dva mjeseca shvatio sam da to više nije projekt, kako sam ga nazvao, već da je to životni stil kojim želim živjeti', rekao je Oliver. Pustolovinu kreće iz Slovenije. Prva mu je postaja Biograd na Moru, a potom ide prema Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj, gdje će započeti svoj azijski dio putovanja. Nakon obilaska desetak zemalja iz Singapura kreće do Australije zatim slijedi Afrika pa Europa. Preko Portugala ide do Španjolske, Francuske i Italije, a zatim se vraća kući. Priča reporterke RTL-a Lucije Ptičar.