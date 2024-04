URANJENI PLODOVI / Sezonske trešnje beru se prije vremena zbog visokih temperatura

Na Velebitu snijeg i burna kapa od oblaka, a u Grguricama pod Velebitom trešnje spremne za branje i nekoliko tjedana prije nego je uobičajeno. Naglo zahlađenje ipak nije bilo kobno za većinu nasada u zadarskom zaleđu. 'Naše trešnje će za tjedan-dva dana biti gotove..Sad se vratilo od 15- 19 dnevno, noćne su negdje 6-7. Sve je dobro, samo da nema slane. I zato kažem da smo mi zadovoljni. Nije sve tako crno kako smo mislili da će biti', rekao je Eugen Novaković iz Posedarja. Uranile su s plodovima i druge voćke. Domaće smokve petrovke, koje inače dozrijevaju oko Sv. Petra ili krajem lipnja, već za nekih tri tjedna će biti spremne za berbu Eugen, koji u Posedarju ima i 800 maslina, smatra da su i one izbjegle opasnost od proljetne hladnoće. Svakodnevno obilazi svoje ekološke nasade. Najveći posao čeka ga s košnjom nabujale trave. 'Kad napravite sve što treba, a najbitnije su škare, obrezivanje, kad to napravite, one ipak daju. Kažem vam, one su sada za tjedan-dva dana spremne za cvjetanje ili resanje', objasnio je Novaković. Više u prilogu reporterke Nikoline Radić