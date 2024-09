KOMENTIRALA I PRIMORCA / Selak Raspudić kod Mojmire parafrazirala Štulića: 'Kamo dalje rođače..'

Želi li ministar obrane Ivan Anušić smanjiti ovlasti predsjednika Republike? Čini se tako nakon što je najavio izmjene dva vojna zakona. Nije precizirao na što cilja, no RTL neslužbeno doznaje da ne želi da dolazi do blokade sustava kada Zoran Milanović izdaje zapovjedi načelniku glavnog stožera. Jer predsjednik sada može dignuti helikopter, zabraniti vojnu vježbu, kao što je to učinio u kolovozu kraj Kupara, a danas-sutra, smatraju u MORH -u, mogao bi tražiti i zabranu vojnog roka. No, pitanje je koliko bi izmjene uopće bile u skladu s ustavom, kažu analitičari. Prepucavanje između ministra obrane i predsjednika, letovi helikopterom, sve su to pitanja za političarku, Direktovu gošću koja želi biti predsjednica Mariju Selak Raspudić. Cijeli intervju pogledajte u videu