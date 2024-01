PREŠAO 150 KILOMETARA / Sa žuljevima na nogama i tlakomjerom u džepu Ante Baraba stigao u Split: 'Meni je lako, idem na Hajduk pogon'

Ante Baraba stigao je u Split. Navijač Hajduka uputio se iz Paljuva do Poljuda, na put udaljen 150 kilometara u čast Ivanu Perišiću koji će nakon gotovo 17 i pol godina ponovno odjenuti bijeli dres s brojem četiri. Podsjetimo, među Bijele stiže na posudbu do kraja sezone iz engleskog Tottenhama. "Lako za noge, za bilo što, ja sam svoje obećanje ispunio. Teško je bilo, ali imao sam veliku podršku na svakome metru, ne samo kilometru. Kod sebe imam tlakomjer, tlak i puls rastu, jednostavno to tako mora biti. Meni je lako, ja idem na Hajduk pogon", rekao je Baraba kojeg su su u Splitu dočekali supruga, dvojica bratića, brat koji je stigao iz Milana te sub Adam. U svojih 150 kilometara prenoćio je u Stankovcima, Šibeniku, Boraji i Kaštel Sućurcu, zahvalio se svim dobrim ljudima koji su mu pomagali tijekom ove avanture.