RTL Danas doznaje detalje HŽ-ove obnove pruga: 'Za nekih 10 godina će se brže putovati'

HŽ-ove obnove pruga: 'Za nekih 10 godina će se brže putovati'

Ministar Oleg Butković je obišao radove na pruzi Čakovec – Varaždin koji su u tijeku. Kako napreduju izvještava reporter Mario Jurič. "Radi se o projektu vrijednom 190 milijuna eura, obnavlja se pruga od Kološtra, preko Koprivnice, Varaždina skroz do Čakovca", objasnio je Ivan Kršić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture. Mijenja se kompletni gornji ustroj, podiže se brzina, mijenjaju se popločenja na željezničkim prijelazima, a uredit će se i kolodvorske stanice. Preostaje pitanje, do kada ćemo satima putovati od grada do grada.