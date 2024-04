ČUDO NA SUŠAKU! / Rijeka dobiva bolnicu u kojoj će djeca anesteziju primati uz crtić, a imat će i 'zračnu' dostavu iz labosa

Desetljećima je bila tek obećanje, a sada je konačno izgrađena. U Rijeci seza dva dana otvara Nova bolnica za majku i dijete vrijedna 158 milijuna eura. Najveće je to ulaganje u zdravstvo od samostalnosti. Tu sele ginekologija s porodništvom iz centra grada i Dječja bolnica s Kantride. Pacijente će se seliti u konvojima uz policijsku pratnju, prvo palčiće. Intenzivna neonatološka jedinica spas je za 200 prijevremeno rođenih beba na godinu. Alen Ružić, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka, otkriva: '50 takvih palčića je izrazito male porođajne težine koji zaista trebaju najintenzivnije oblike liječenja, najvišu ekspertizu jer bez takve pomoći ne bi odista imali šanse da prežive.' Mislilo se na sve do u najsitnijeg detalja pa je ravnatelj otkrio da će djecu uvoditi u anesteziju uz crtić, a potom će kirurg na istom tom ekranu moći dobiti bilo koji nalaz, bilo koju sliku CT-a, magneta, laboratorija, ono što mu tokom operacije bude potrebno. Krvni pripravak iz laboratorija će putovati 'zračnom poštom,a kako će to izgledati pogledajte u prilogu Maje Brkljače.