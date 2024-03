NEUGODNO JOJ JE ZBOG TOGA / Reporter RTL-a u Čakovcu: 'Glavak kaže da se o situaciji u Hrvatskoj raspituju i u Bruxellesu'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković stigao je u Čakovec gdje HDZ obilježava 34. obljetnicu osnutka stranke u Međimurskoj županiji. Na ulasku u Centar za kulturu Čakovec zasvirala je opet pjesma "Eye of the tiger" koju je popularizirao filme "Rocky" sa Sylvesterom Stalloneom u glavnoj ulozi. Na pitanje je li poslao poruku aktualnom predsjedniku, reporter RTL-a Mario Jurič rekao je: "Tek ćemo vidjeti hoće li se Plenković dotaknuti Milanovića. On je stigao ovdje u Čakovec na 34. obljetnicu utemeljenja HDZ-a Međimurske županije." Istaknuo je da su se raniji govornici dotaknuli Milanovića, pa i zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak. "Kazala je da se o situciji u Hrvatskoj raspituju i njezini kolege tamo u Bruxellesu. Ona im je kazala kako je njoj neugodno zbog toga. Također, moglo se čuti kako HDZ-ova vlast nudi rješenja, nudi brojne projekte, dok oporba uporno kritizira. Inače u ovoj trećoj izbornoj jedinici restart koalicija predvođena SDP-om na prošlim izborima je pobijedila HDZ, a vidjet ćemo kako će to biti ovog puta. Čuli smo kako se danas ranije Plenković dotaknuo Milanovića, ali ipak je to bilo nešto opreznije nego proteklih dana. Milanović je napao sve, od Ustavnog suda, do Plenkovića, nije ostao dužan ni Turudiću. Vidjet ćemo kako će izgledati govor predsjednika HDZ-a Plenkovića ovdje u Čakovcu. Treba reći da su na sjeveru bili i predsjednik i premijer