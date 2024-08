STIŽE PROMJENA / Ravnatelj DHMZ-a otkrio što nas čeka nakon toplinskog vala

Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Nema mjesta u zemlji za koje nije izdano upozorenje za opasno vrijeme. U Slavoniji temperature idu i do 40, a more u Istri penje se i do 30. Iza nas je rekordnih 13 mjeseci, čeka se potvrda da će to biti i kolovoz. Pitamo se što nas čeka, a odgovore ima ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler.