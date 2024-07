UDARAC NA DŽEPOVE / Rastu cijene hrane: 'Zbog turista dižemo cijene, a mi smo kolateralna žrtva'

Loša vijest za građane - od danas su skuplje cestarine i to za 10 posto. Riječ je o sezonskom poskupljenju koje će trajati do kraja rujna, a ponovno se uvodi nakon četiri godine. Iz Hrvatskih autocesta su naveli kako se oko 40 posto ukupnog godišnjeg prometa ostvaruje u ljetnim mjesecima te da se zbog toga značajno povećavaju i troškovi održavanja, sigurnosti, praćenja i upravljanja prometom. I to nije jedini udar na džepove vozača od sutra je skuplje i gorivo. Najprodavaniji Eurosuper poskupjet će za 11 centi, na euro i 54 centi po litri, dok će nova cijena Eurodizela biti euro i 45 centi. Udaru na džepove građana tu nije kraj jer se očekuje i novi rast cijena hrane. Marina Brcković razgovarala je s Borisom Podobnikom, prodekanom na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.