ČEKA SE SPORAZUM / Raspad lijeve koalicije? Još jedna osoba bi mogla napustiti družinu

Osipanje u SDP-ovoj koaliciji je zaustavljeno. Barem u to uvjeravaju članovi koalicije. Bruse se liste i program, kaže predsjednik Centra Ivica Puljak. Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš potvrdila je da su dobili okvirni koalicijski sporazum, koji će biti potpisan nakon što prođe kroz tijela stranke. Nakon što su koaliciju napustili IDS, Fokus, PGS i Radnička fronta, neslužbeno se doznaje da nije sigurno hoće li u koaliciji ostati Dalija Orešković. Ona o tome nije htjela pred kamerama, no evo kako to komentiraju njezini partneri iz koalicije.