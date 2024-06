EU PATROLA / Provjerili smo kako žive Slovenci uoči izbora. Plaće veće za 150 eura, mirovine za 270, a namirnice jeftinije

Uoči izbora za Europski parlament krećemo u RTL patrolu i posjećujemo zemlje u okruženju. Želimo provjeriti živi li se ondje bolje nego u Hrvatskoj, zašto i kako im to uspijeva? Naša prva destinacija je Slovenija. Ima nešto više od dva milijuna stanovnika, kojima je pak prosječna neto plaća 1480 eura, osjetno više nego u Hrvatskoj. Cijena kvadrata stana je oko 2800 eura, ali kao i u Hrvatskoj, u glavnom gradu i do 5 tisuća. Za unajmiti jedan prosječni stan od 60 kvadrata, treba izdvojiti od 1080 do 1200 eura u Ljubljani. Kuglica sladoleda 2.60 eura, kava s mlijekom 2.20€. Doduše u strogom centru glavnog grada, Ljubljani. Statistika kaže da je inflacija 2.5 posto. Uzeli smo neke osnovne namirnice - jaja, mlijeko, banane, bijeli kruh, toaletni papir troslojni. U odnosu na hrvatske cijene ova košarica je 34 centa jeftinija. Reportaža Katarine Brečić.